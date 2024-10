Klassische Horrormonster werden mit den fortschrittlichsten Themenpark-Animatronics aller Zeiten zum Leben erweckt

HQ

Epic Universe, der neueste Themenpark des Universal Orlando Resorts, der am 22. Mai 2025 eröffnet wird, bietet eine Vielzahl von Fahrgeschäften und Themenbereichen, die auf Nintendo, Drachenzähmen leicht gemacht und Harry Potter basieren. Eines der vier Länder am Eröffnungstag basiert jedoch nicht auf einer bestimmten IP, sondern auf mehreren gleichzeitig.

Dark Universe (das nichts mit diesem gescheiterten Kinouniversum zu tun hat) ist eine Hommage an die klassischen Horror-Monsterfilme von Universal aus den 1920er bis 1940er Jahren, darunter Frankensteins Monster, Ygor, Dracula, Die Kreatur aus der Schwarzen Lagune, der Werwolf... alle leben zusammen im Dorf Darkmoor.

Die Hauptattraktion des Landes, Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, wird eine dunkle Fahrt sein, die die Gäste in ein Schloss führt, wo sie bis zu vierzehn animatronische Figuren treffen, die fortschrittlicheren animatronischen Kreationen, die Universal entwickelt hat und die sich viel schneller bewegen, als die meisten Leute denken würden, wenn sie an Themenparkfiguren denken.

Werbung:

"Instinktiv, kraftvoll und intensiv", sagt Universal in diesem Promo-Video der Freizeitpark-Fahrt, pünktlich zu Halloween. Werden Sie Epic Universe in Orlando, Florida, besuchen, sobald es im Mai 2025 eröffnet wird?