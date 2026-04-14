Klassische Animal Crossing Musik ist heute auf der Switch Online erschienen

Heute feiert Nintendo das 25-jährige Jubiläum der Animal Crossing -Reihe. Das erste Spiel wurde nie außerhalb Japans veröffentlicht und erschien erst 2001 für das Nintendo 64; erst 2004 wurde die aktualisierte GameCube-Version in Europa veröffentlicht.

Wir haben bereits berichtet, dass diejenigen, die heute Animal Crossing: New Horizons besitzen, einen Bonusartikel von Nintendo in Form eines großen dekorativen Blattes (das Spiellogo) erhalten haben und außerdem die Illustration gezeigt wurden, die zum 25-jährigen Jubiläum erstellt wurde. Aber Nintendo hatte tatsächlich noch mehr auf Lager und hat auch den Soundtrack der GameCube-Version über Nintendo Music veröffentlicht.

Insgesamt gibt es 42 Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 24 Minuten. Wenn du zuhören möchtest und ein Switch Online-Abonnement hast, starte einfach die App und leg los.