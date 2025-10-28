Klassiker der PS1-Ära Battle Arena Toshinden, um moderne Plattform-Releases zu erhalten

Wenn wir an die moderne Kampfszene denken, sind die großen Franchises, die uns in den Sinn kommen, Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, vielleicht mit einem Soul Calibur oder etwas Ähnlichem. Du denkst wahrscheinlich nicht an Battle Arena Toshinden, eine Kämpferserie aus der PS1-Ära, die die Ära mitdefiniert hat, aber seit Jahrzehnten keine Aufmerksamkeit mehr von Sony erfahren hat.

Laut Gematsu bedeutet das nicht, dass die Spiele dem Sterben überlassen werden. Stattdessen plant Publisher Edia, die ersten drei Battle Arena Toshinden Spiele in den nächsten Jahren auf moderne Plattformen zu bringen. Edia hat in der Vergangenheit immer wieder Kultklassiker auf neue Plattformen gebracht, wie z. B. das RPG Cosmic Fantasy auf die Switch.

Wir werden nicht nur Portierungen ohne zusätzliche Funktionen bekommen, obwohl Edia nicht klar gemacht hat, was diese neuen Funktionen sein werden. Es ist unwahrscheinlich, dass wir vollständige Remaster der Battle Arena Toshinden -Spiele bekommen, aber zumindest können sie auf moderne Maschinen gebracht werden, um das Spielen zu erleichtern.