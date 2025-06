Klage von Justin Baldoni gegen Blake Lively abgewiesen

Der monatelange Rechtsstreit zwischen den It Ends With Us -Stars Justin Baldoni und Blake Lively könnte zu Ende gehen. Immerhin wurde Baldonis Verleumdungsklage in Höhe von 400 Millionen Dollar von einem New Yorker Richter abgewiesen.

Wie die BBC berichtete, wies Richter Lewis Liman Baldonis Klage ab, die eingereicht wurde, um der von Lively eingereichten Klage wegen sexueller Belästigung und einer Verleumdungskampagne gegen sie durch Baldoni entgegenzuwirken.

Baldonis Behauptungen lauteten, dass Lively ihm den Film gestohlen habe, indem sie gedroht habe, ihn nicht zu bewerben, und dass sie dann ein falsches Narrativ geschaffen habe, indem sie behauptete, er habe sie sexuell belästigt. Richter Liman schrieb jedoch, dass Baldonis Behauptungen "nicht ausreichend behauptet haben, dass es sich bei den Drohungen von Lively um unrechtmäßige Erpressung handelte und nicht um rechtlich zulässige harte Verhandlungen oder Neuverhandlungen der Arbeitsbedingungen".

Livelys Anwälte nennen die Entscheidung einen "totalen Sieg und eine vollständige Rechtfertigung für Blake Lively, zusammen mit denen, die Justin Baldoni und die Wayfarer Parties in ihre Vergeltungsklage hineingezogen haben, darunter Ryan Reynolds, Leslie Sloane und die New York Times".

Baldoni wurde darüber informiert, dass er seine Anschuldigungen bis zum 23. Juni ändern und erneut einreichen kann, also liegt der Ball in seinem Spielfeld, um zu sehen, was als nächstes passiert.