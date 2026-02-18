Klaebo gewinnt bei den Olympischen Winterspielen die fünfte Goldmedaille im Herren-Team-Langlauf

HQ

Norwegen fügt bei den Olympischen Winterspielen 2026 noch eine weitere Goldmedaille hinzu: die 15. Goldmedaille, die 32. insgesamt und die fünfte, die Johannes Høsflot Klæbo bei diesen Spielen gewann, womit der historische Rekord für die meisten Goldmedaillen insgesamt bei den Olympischen Winterspielen verlängert wird: Der 29-jährige Klaebo hat in seiner Karriere zehn Goldmedaillen gewonnen, davon fünf bei diesen Spielen. Der bisherige Weltrekord für insgesamt mehr Goldmedaillen lag bei acht, geteilt von drei Norwegern, einem Biathleten und zwei Langlaufläufern wie Klaebo.

Die Medaille am Mittwoch gelang ihm im Herren-Mannschafts-Sprint-Freilauf, wobei Johannes Høsflot Klæbo und Einar Hedegart das Team anführten. Klaebo erhält erneut die Chance, die Goldmedaille zu gewinnen und einen historischen Clean Sweep zu erringen, beim 50-km-Massenstart am Samstag, den 21. Februar, dem vorletzten Tag der Spiele.

Bemerkenswerterweise gewannen die USA und Italien jeweils Silber- und Bronzemedaillen, beide Länder gewannen erstmals olympische Medaillen in dieser Disziplin. Es ist Italiens 12. Goldmedaille, insgesamt 25., und sie belegen mit neun Goldmedaillen den zweiten Platz in der Medaillentabelle – ihr bestes Ergebnis der Gastgebernation bei den Olympischen Winterspielen.