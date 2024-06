KitKat kooperiert mit dem Esports World Cup

HQ

Das Esports World Cup soll in ein paar Wochen beginnen und eine Vielzahl von E-Sport-Organisationen und Spielern zusammenbringen, um in über 20 Titeln um einen Teil eines Mega-Preispools von insgesamt über 60 Millionen US-Dollar zu kämpfen.

Da diese Veranstaltung am 3. Juli beginnt und bis weit in den August hinein dauert, hat der EWC gerade bestätigt, dass er eine Partnerschaft mit KitKat eingeht, um die Spieler zu ermutigen, eine Pause einzulegen, während sie sich die Großveranstaltung ansehen oder vielleicht sogar daran teilnehmen.

"Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, mit der nächsten Generation von Gaming-Enthusiasten in Kontakt zu treten und ihnen die Pausen zu bieten, die sie sowohl im Spiel als auch im Leben brauchen", sagte Robert Helou, CEO von Nestlé KSA. "Wir glauben, dass wir bei den Spielern großen Anklang finden werden, indem wir unsere 'Have a Break'-Philosophie in die Esports-Welt integrieren. Diese Zusammenarbeit unterstreicht, wie wichtig es ist, Pausen einzulegen und dem psychischen Wohlbefinden Priorität einzuräumen, insbesondere in der stressigen Umgebung des kompetitiven Spielens."

Wir werden diese Partnerschaft auch dann in Kraft sehen, wenn während des EBR taktische Pausen eingelegt werden, die als Having a Break gerahmt werden.