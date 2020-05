KI-Teamkollegen marschieren bald in Ghost Recon: Breakpoint ein

Ubisoft startete das neueste Kapitel Breakpoint zum Leidtragen vieler Ghost-Recon-Fans ohne computergesteuerte KI-Bots, was vor allem Einzelspieler sehr schade fanden. Nachdem der Publisher eingesehen hat, wie viele Spieler eine entsprechende Option haben möchten, arbeitet das Team in Montreal nun daran, das Feature wieder in die Serie aufzunehmen. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag hat das Breakpoint-Team detailliert die kommenden Inhalte des Shooters beschrieben, die auf Basis von Spieler-Feedback entstanden sind und entsprechend priorisiert wurden. Bis Bots in die Schuhe unserer Verbündeten schlüpfen werden, wird noch einige Zeit ins Land ziehen, denn die befreundeten KI-Soldaten sollen wohl erst im Sommer ins Spiel aufgenommen werden - zusammen mit einem zweiten Live-Event.