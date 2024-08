Kit Harrington über die Gegenreaktion auf Game of Thrones: "Jeder hat das Recht auf seine Meinung"

HQ

Game of Thrones Staffel 8. Ein Fummel, der so schlimm ist, dass er für immer in den Annalen der TV-Geschichte widerhallen wird. Die Serie hatte seit Staffel 5 Anzeichen des Niedergangs gezeigt, aber das Finale hat wirklich bewiesen, wie weit wir von den berauschenden Tagen entfernt waren, in denen alles einfach Sinn machte.

Die Reaktion der Fans auf Staffel 8 war schrecklich und es schien damals, als ob viele der Stars und Autoren der Serie davor zurückschreckten, einen öffentlichen Kommentar abzugeben, aber jetzt hatte Jon Snow-Star Kit Harrington die Chance, eine Perspektive zu bekommen, und hat sich mit seinen Gedanken über die Reaktion auf das Ende geäußert.

"Jeder hat das Recht auf seine Meinung", sagte er gegenüber GQ. "Ich denke, es wurden Fehler gemacht, was die Geschichte angeht, vielleicht gegen Ende. Ich denke, es gab einige interessante Entscheidungen, die nicht ganz funktioniert haben."

"Ich denke, wenn es einen Fehler am Ende von Thrones gab, dann war es, dass wir alle so verdammt müde waren, dass wir nicht länger hätten weitermachen können. Und so verstehe ich, dass einige Leute dachten, es sei überstürzt gewesen, und ich könnte ihnen zustimmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Alternative gab. Wenn ich mir Bilder von mir in dieser letzten Staffel anschaue, sehe ich erschöpft aus. Ich sehe erschöpft aus. Ich hatte keine weitere Saison mehr in mir."

Lustig, dass Harrington sagt, dass er keine weitere Staffel in sich hatte, da HBO zu einem bestimmten Zeitpunkt Pläne für eine Fortsetzungsserie von Jon Snow hatte. Ob diese Pläne in einer Serie münden werden, steht noch in den Sternen, aber es scheint, dass Harrington vielleicht doch noch ein paar Staffeln überleben muss.