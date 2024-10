Kit Harrington bestätigt, dass Jon Snow keine Serie haben wird: Max hat das Projekt in die Schublade geschoben

HQ

Auch wenn es nicht mehr die gleichen Menschenmassen anzieht wie früher, bleibt Game of Thrones ein unglaublich beliebtes Franchise im Fernsehen. Lange vergessen in den Büchern seines Schöpfers G.R.R. Martin, der für seine Schreibblockade bei Winds of Winter Versprechen und Herzen von Lesern auf der ganzen Welt gebrochen hat, sind Max und HBO diejenigen, die die (Drachen-)Flamme jetzt am Brennen halten.

A Knight of the Seven Kingdoms rückt immer näher und wir haben noch ein paar Staffeln vor uns, bevor wir das Ende von House of the Dragon sehen, aber darüber hinaus sieht die Zukunft für eines der Projekte, auf das sich die Fans der Originalserie am meisten gefreut haben, düster aus.

Kit Harrington selbst hat bestätigt, dass das Jon Snow-Spin-off-Projekt bei Max völlig tot ist. Das sagte er in einem Interview mit Screen Rant, in dem er hervorhebt, dass sie nicht auf eine gute Idee gekommen sind, um die Figur aus Beyond the Wall zurückzubringen.

"In der Entwicklungsphase schaut man sich jeden Winkel an und schaut, ob es sich lohnt. Und das ist es derzeit nicht. Im Moment ist es vom Tisch, weil wir keine passende Geschichte zum Erzählen finden konnten, auf die wir uns genug gefreut haben.

Wir haben uns entschieden, die Arbeit daran vorerst einzustellen. Wir könnten in Zukunft darauf zurückkommen, aber im Moment nicht. Es ist definitiv in einer Schublade. Es ist definitiv in einer Schublade."

Wir werden den wortkargen Snow also nicht mehr für weitere Abenteuer in Westeros auf der Leinwand sehen, aber wir können seine großartigen Momente in Games of Thrones immer wieder aufgreifen.

Bist du traurig zu hören, dass Jon Snow für immer im Schnee begraben ist?