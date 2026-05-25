Kit Harington über Game of Thrones letzte Staffel: "Was sie taten, war das Richtige"

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Es scheint einen gewissen Trend zu geben, dass neuere, langlaufende Fernsehserien nicht über die Ziellinie kommen und auf erfüllende Weise enden. Das auffälligste Beispiel ist weiterhin Game of Thrones, das von der wohl größten TV-Serie aller Zeiten zu einem der polarisierendsten und kontroversesten Enden wurde – ein Ereignis, über das bis heute gesprochen und umstritten wird.

Zu diesem Zweck teilte Kit Harington, bekannt für seine Rolle als Jon Snow in Game of Thrones, kürzlich auf der Motor City Comic Con seine Gedanken zur letzten Staffel von Game of Thrones und darüber, wie das, was die Schöpfer letztlich gemacht haben, "das Richtige" war und etwas, bei dem er sich "sehr defensiv" fühlt und "immer tun wird", Eigentlich."

Wie von NME berichtet, erklärte Harington: "Es ist kein kleiner Prozess. Es ist ein unglaublich komplexer, langwieriger und komplexer Prozess. Und ich finde, die besten Leute, die das machen konnten, waren diejenigen, die uns die ersten sieben Staffeln gegeben haben, die es ins Fernsehen gebracht haben, die Georges Sache und ins Fernsehen gebracht haben. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass es Fehler gegeben haben könnte, denn wir können alle entscheiden, ob es uns gefallen hat oder nicht, und was uns daran gefallen hat und was nicht.

"Es besteht kein Zweifel in meinem Kopf, dass das, was sie getan haben, das Richtige war, denn sie sind diejenigen, die es zu uns gebracht haben. Und dazu stehe ich irgendwie. Ich fühle mich sehr defensiv als Serie und als Staffel. Und ich glaube, das werde ich eigentlich immer tun."

Dies geschieht auch, nachdem Harington kürzlich seine Frustration über diejenigen geäußert hat, die eine Neuauflage der letzten Staffel von Game of Thrones fordern.

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