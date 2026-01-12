Kit Harington: "Es hat mich wirklich wütend gemacht", dass Fans um ein Remake von Game of Thrones: Season 8 gebeten haben

HQ

Nur wenige würden bestreiten, dass Game of Thrones ein wirklich kraftvolles Fantasy-Epos war, aber dennoch würden nur einige die Behauptung ablehnen, dass die Qualität etwas nachließ, als die Serie mit den Büchern aufholte und sie übertraf.

Wie üblich gibt es Leute, die das alles zu weit treiben, und besonders das Ende scheint die Leute wirklich zu ärgern zu haben. So sehr, dass Petitionen gestartet wurden, um das Ende von kompetenteren Drehbuchautoren umschreiben zu lassen, was fast zwei Millionen Fans zum Unterschreiben anzog. Natürlich wird das nie passieren, und nun hat Kit Harington – der Jon Snow spielte – in einem Interview mit der New York Times zu dem Thema Stellung genommen und gesagt, dass "es mich wirklich wütend gemacht hat" und hinzugefügt hat, dass es völlig idiotisch war:

"Wie kannst du es wagen? Tut mir leid, so fühle ich mich eben. Ich denke, es war ein Maß an Idiotie, das nur durch soziale Medien entstehen kann."

Stimmst du Harrington zu? Gehen Nutzer der sozialen Medien zu weit, und können diejenigen, die sich so verhalten, wirklich als Fans bezeichnet werden? Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema?