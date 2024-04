Kit Harington bestätigt, dass die Jon Snow-Spin-off-Serie auf Eis gelegt wurde

HQ

Nach der Premiere der letztenGame of Thrones Episode auf HBO verlagerte sich das Gespräch auf die Zukunft des Franchise, das inzwischen zu einer massiven Cashcow für den Sender geworden war.

Eines der vielen Projekte, die in der Folgezeit heiß diskutiert wurden, war eine Fortsetzung, die sich auf den Publikumsliebling Jon Snow konzentrierte. Doch nach einer langen Zeit des Schweigens bestätigt der Schauspieler hinter der Figur nun, dass die Pläne für die Serie weitgehend tot sind.

Im Gespräch mit Screen Rant sagte Kit Harington:

Im Moment ist es vom Tisch, weil wir alle nicht die richtige Geschichte finden konnten, die wir alle genug begeistert haben. Also haben wir uns entschlossen, vorerst Werkzeuge damit zu legen. Es mag eine Zeit in der Zukunft geben, in der wir darauf zurückkommen, aber im Moment ist das nicht der Fall. Es steht fest im Regal.

House of the Dragon tuckert weiter vor sich hin, wobei der 16. Juni als Premierentermin für die zweite Staffel festgelegt wurde und auch A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight in Produktion ist. Zwei Dinge, auf die wir uns in der Redaktion natürlich freuen.

Findest du es schade, dass es keine Jon Snow-Serie geben wird?