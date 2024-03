Kirsten Dunst ist offen für eine Rückkehr zu Superheldenfilmen

Kirsten Dunst fühlt sich mit ihren 41 Jahren schon wie eine altgediente Schauspielerin. Sie hat uns in vielen Rollen und Genres begeistert, von Spider-Man über Melancholia bis hin zu The Power of the Dog. Aber nur weil Spider-Man fest hinter ihr steht, heißt das nicht, dass Dunst zu weiteren Superheldenrollen nein sagen würde.

Im Gespräch mit Marie Clare antwortete sie auf die Frage, ob Dunst in die Welt der Umhänge und Spandex zurückkehren würde: "Ja, weil du viel Geld bekommst, und ich habe zwei Kinder, und ich unterstütze meine Mutter."

Dunst wird derzeit die Hauptrolle in der A24-Serie Civil War spielen, bei der Alex Garland Regie führt und ihr Ehemann Jesse Plemons die Hauptrolle spielt. Der Film ist vielleicht nicht so leicht wie die meisten Superhelden, aber er hat auf jeden Fall eine Menge Action.

Würdest du Kirsten Dunst als neue Superheldin sehen wollen?