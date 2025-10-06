Kirsten Dunst ist offen für eine Rückkehr als Mary Jane in einem neuen Spider-Man-Film

HQ

Es gibt viele interessante Geschichten, die sich um Spider-Man als Charakter drehen, aber wenn es um Peter Parker geht, haben wir außerhalb der Comics und der Spider-Verse -Serie den Helden so gut wie immer in einem jüngeren Licht gesehen, der sich mit den Irrungen und Wirrungen auseinandersetzen muss, die ein neuer Held mit sich bringt. Aber was ist mit der Ära des älteren Pete, in der er sich niedergelassen hat und jetzt eine Familie hat, etwas, das er als schwierig zu managen empfindet, während er gleichzeitig ein Daily Bugle Angestellter und auch ein freundlicher Beschützer der Nachbarschaft ist?

Vielleicht ist das etwas, was wir irgendwann sehen werden, denn Kirsten Dunst verriet im Supes Podcast während der Pressetour für den kommenden Roofman Film, dass sie daran interessiert wäre, als Mary Jane Watson zurückzukehren, und dass es eine interessante Idee sein könnte, einen Film mit Tobey Maguire als Netzschleuderer noch einmal zu erkunden. wo sich das Paar niedergelassen hat und Kinder hat.

"Das wäre cool, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob die Fans darauf stehen. Ich habe das Gefühl, dass das ein interessanter Film ist, oder? Ich und Tobey machen das wieder, aber mit Kindern."

Während Maguire kürzlich in Spider-Man: No Way Home aufgetaucht ist, hat Dunst seit Spider-Man 3 im Jahr 2007 nicht mehr die Rolle der Mary Jane gespielt, was bedeutet, dass es über 20 Jahre her sein wird, dass sie als berühmte Rothaarige aufgetreten ist, wenn dies jemals Realität wird (abgesehen von einer Überraschung von Marvel ).