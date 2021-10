Kirito und Asuna aus Sword Art Online besuchen noch diese Woche Tales of Arise

Bandai Namco möchte Tales of Arise schon in Kürze ein weiteres Add-On zur Verfügung stellen, das auf einer anderen beliebten Anime-Marke basiert. Zum Abschluss der TGS...

Heute gab Bandai Namco frische Verkaufszahlen zum Tales-of-Franchise bekannt. Das erste Tales of (Phantasia) erschein vor über 25 Jahren und seitdem sind 17 Hauptableger...

Tales of Arise: Videoüberblick veranschaulicht Nebenaktivitäten, Kampfgeschehen und Handlung

am 7. September 2021 um 16:46 NEWS. Von Stefan Briesenick

Square Enix möchte mit einem kompakten Video auf die bevorstehende Veröffentlichung von Tales of Arise am Freitag hinweisen. In einem neuen Trailer werden die meisten...