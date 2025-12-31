Kiribati läutet 2026 ein, als die weltweit ersten Neujahrsfeiern beginnen

HQ

Die ersten Feierlichkeiten des Jahres 2026 finden auf Kiritimati, einem Atoll im abgelegenen pazifischen Staat Kiribati, statt und markieren den Beginn des neuen Jahres um 10:00 GMT / 11:00 Uhr MEZ. Kiritimati ist die Heimat von etwa 6.500 Einwohnern und gehört zu Kiribatis 33 Atollen, die zusammen mehr als 3,5 Millionen Quadratkilometer des Pazifischen Ozeans erstrecken. Kiribati sorgte in den 1990er Jahren für Schlagzeilen, als es seine Uhren über die internationale Datumslinie stellte, sodass alle Inseln dasselbe Datum hatten. Das machte Kiritimati zur ersten Insel der Welt, die das neue Jahr begrüßte – ein Titel, den sie bis heute innehat.

