Kirby-Entwickler möchte Spin-Off erstellen, das nicht zum Action-Genre gehört

Kirby ist einer von Nintendos bekannteren Charakteren und über die Jahre haben wir kontinuierlich neue Ableger erhalten. Obwohl die neueste Installation Kirby Star Allies möglicherweise nicht die höchsten Bewertungen erhielt, gibt es immer noch ziemlich viele Fans, die mehr Inhalte mit der rosa Kugel sehen möchten. Die Entwickler Katsuyoshi Sumitomo, Shinya Kumazaki und Riki Fuhrmann sind hauptverantwortlich für die Kirby-Serie und sie haben diese Woche mit der Famitsu über mögliche Spin-Offs gesprochen.

Insbesondere der Design Director Riki Furhmann gab an, dass er in Zukunft gerne einen Teil produzieren wolle, der nicht zum Action-Genre gehöre: "Ich persönlich würde ich wirklich gerne ein Kirby-Spin-Off ohne Action machen." Verwechselt seinen Wunsch bitte nicht mit einer Bestätigung, aber Fuhrmann betonte bei dieser Gelegenheit, dass Nintendo "in Zukunft eine große Vielfalt von Kirby" zeigen werde. Vielleicht überrascht uns Kirby bald mit einem weiteren Abenteuer auf der Switch?

Quelle: Nintendo Everything.