Kirby reist in unserer Nintendo Switch 2 Edition in eine Welt voller Sterne

Das gestrige Nintendo Switch 2 Direct hat viel Zeit damit verbracht, sich auf bestehende Nintendo Switch 1 (und bis zu einem gewissen Grad Wii U...) Spiele zu konzentrieren und zu verfeinern. Dies ist Teil der Abwärtskompatibilität der Nachfolgekonsole, die sich durch das Angebot verbesserter Versionen der derzeit verfügbaren Spiele zeigt, von denen viele zusätzliche Inhalte enthalten.

Ein solches Beispiel ist Kirby and the Forgotten Land, das Ende August, genauer gesagt am 28., um so zu sein, um ein zusätzliches Element namens Star-Crossed World erweitert wird. Was dies den Spielern bieten wird, erfahren wir:

"Nachdem die Welt von einem mächtigen Meteor getroffen wurde, muss Kirby seine erstaunlichen Fähigkeiten einsetzen, darunter einige brandneue Mundvoll-Modi, um in diesem aufregenden Abenteuer eine Spur durch unbekanntes Terrain zu bahnen."

Es gibt also viel, worauf man sich freuen kann, abgesehen von besseren Bildraten und verbesserter Grafik. Aber wie sieht das alles in der Praxis aus? Wir haben während unserer Zeit in Paris für ein Preview-Event ein paar Aufnahmen vom Nintendo Switch 2 Edition des Spiels gemacht, die ihr euch unten in voller Länge ansehen könnt.