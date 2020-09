Kirby Fighters 2 veröffentlicht, Umfang wächst auf 22 Kämpfer und 19 Level

Wenige Stunden nachdem der Titel von Nintendo geleakt wurde, erschien Kirby Fighters 2 auch direkt auf der Nintendo Switch. Insgesamt 17 Kopierfähigkeiten gibt es in diesem Kampfspiel, nur eine einzige Fertigkeit ist neu. Die rosa Kugel kann sich neuerdings in einen Wrestler verwandeln und spektakuläre Pirouetten drehen. Neu sind fünf weitere Charaktere, darunter Meta Knight und König Dedede (somit stehen insgesamt 22 Kampfstile zur Auswahl). Bei den verfügbaren Szenarien gibt es neuerdings 19 interaktive Level.

Kirby Fighters 2 wurde auch in Bezug auf die unterstützten Spielmodi erweitert. Neben einem klassischen Story-Modus dürfen wir für einfache Kämpfe - allein oder in Teams - gegen Personen vor Ort (im gleichen WLAN-Netz), in Online-Matches oder gegen die CPU antreten. Den Titel könnt ihr wohl auch einhändig bedienen und es sieht so aus, als gäbe es eine Art Season-Pass-Struktur. Ihr levelt also euren Kampfrang auf, indem ihr fleißig spielt, um auf diese Weise Sammlerstücke freizuschalten.