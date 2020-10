You're watching Werben

Kirby Fighters 2 ist der Nachfolger einer kunterbunten 3DS-Klopperei und gleichzeitig die perfekte Mischung aus den beiden beliebtesten Kreationen des japanischen Entwicklers Masahiro Sakurai. In diesem farbenfrohen und entzückenden Brawler ziehen alle nur erdenklichen Kirby-Formen gegeneinander in den Krieg. Der Titel ist letzte Woche überraschend auf der Nintendo Switch veröffentlicht worden, um den mageren Winter auf dem Hybriden etwas erträglicher zu gestalten.

Der Hauptveranstaltung in Kirby Fighters 2 ist der Story-Modus, in dem sich Kirby auf einem schier endlosen Turm nach oben kämpft, um seine beiden langjährigen Rivalen zu besiegen: König Dedede und Meta Knight. Die Geschichte ist in vier Kapitel unterteilt und in jedem neuen Abschnitt klettern wir diesen Turm ein Stück weiter nach oben, um stärkere Feinde und Bosse herauszufordern. Das Story-Konzept ist zugegeben etwas nackt und dass die wenigen Überraschungen nur durch Text und Standbilder dargestellt werden, hilft da auch nur wenig. Ich fand die Bosskämpfe aber ziemlich lustig, obwohl die Begegnungen gegen Whispy Woods und das oben erwähnte böse Duo nur träge wiederholt wurden.

Verschiedene Bonusbedingungen und Sticker helfen dabei, die repetitiven Kämpfe etwas aufzufrischen, da beispielsweise die Bewegungsgeschwindigkeit oder die Wirksamkeit von Heilungsgegenständen beeinflusst wird. Die Sticker verleihen uns einen dauerhafteren Effekt und dadurch gewinnt der Titel ein klitzekleines Stück an taktischer Tiefe. Einen Heilungsgegenstand zu bekommen, bringt euch zum Beispiel bestimmt durch den nächsten Kampf, doch ihr verzichtet dann auf die langfristigen Vorteile eines permanenten Kraftverstärkers.

Neben dem Story-Modus gibt es drei weitere Spielvarianten: Online, Kampf und der einhändige Modus. Die Server sind nicht gerade gut gefüllt, was überraschend ist, da das Actionspiel gerade erst erschien. Glücklicherweise lassen sich private Online-Spiele mit unseren Freunden einrichten, wahrscheinlich machen das auch die anderen Spieler vorrangig. Der Battle-Modus ist typische Casual-Kost, denn dort legt man seine eigenen Match-Regeln fest und steigt dann allein oder im Multiplayer gegeneinander in den Ring. Zu guter Letzt bleibt noch der Einhandmodus, in dem wir unsere Gegner in aufeinanderfolgenden Matches schnellstmöglich ausschalten müssen.

Wie in Super Smash Bros. können die Spieler springen und in der Luft schweben, sie können sich gegenseitig aufsaugen und eine Reihe von Spezialangriffen ausführen. Im Gegensatz zum großen Kampfspiel von Nintendo unterscheidet sich Kirby Fighters 2 insofern, dass man die Gesundheitsleiste der Gegner mit Angriffen und Items leert. Ist unsere Gesundheitsanzeige erst einmal aufgebraucht, fliegen wir aber nicht gleich aus dem Spiel. Die ausgeschalteten Spieler können sich einen Hauch ihrer Lebensenergie zurückholen, indem sie andere Spieler als Geist attackieren.

Insgesamt bietet Kirby Fighters 2 einen eher kooperativen Fokus, da wir uns im Spiel mit einem Charakter unser Wahl zusammenschließen, um die Gegenseite zu überwinden. Spieler können sich gegenseitig "knutschen", um wieder gesund zu werden, und das Match ist erst zu Ende, wenn alle anderen Spieler in ihre Geistform verfrachtet wurden. Verschiedene Items haben einen großen Einfluss auf den Verlauf des Matches, deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Abgesehen davon gibt es noch Lebensmittel, die Kirby verschlucken kann, um sich selbst etwas zu heilen.

In Kirby Fighters 2 warten insgesamt 20 Level auf uns, die aus verschiedenen Spielen von Kirbys bisheriger Plattformer-Karriere stammen. Was mir sehr gut gefallen hat ist, wie toll diese Schauplätze die Geschichte der Kirby-Spiele feiern. Einige Bühnen versprühen den Retro-Charme der 16-Bit-Ära, während andere Gebiete Kirbys jüngere Ausflüge einfangen. Diese Stadien fühlen sich auch deshalb unterschiedlich an, weil sie mit individuellen Gefahren und Hindernissen unsere Kämpfe erschweren. In Waddle Dee Train Tracks pest ab und zu ein Zug durch das Level, während wir es in Springy Hand Land mit riesigen Händen zu tun bekommen.

Die Kopierfähigkeiten von Kirby machen diesen Kader erst so richtig spannend, da wir nicht alle die gleichen Spielfiguren haben. Obwohl alle Charaktere grundsätzlich gleich aussahen, unterscheiden sich die Angriffs- und Bewegungsmuster voneinander. Der Künstler-Kirby malt zum Beispiel Objekte, die aus seiner Leinwand springen und Feinde angreifen, während der Peitschen-Kirby Feinden Schaden zufügt, indem er seine Peitsche schnell um sich herumwirbelt. Ganz neu ist der Wrestler-Kirby, der Gegner greift und auf den Boden presst.

Das Freischalten von Charakteren, Levels und Gegenständen, die in der Geschichte verwendet werden sollen, erfolgt über ein Fortschrittssystem, das unseren Kämpferrang widerspiegelt. Man verdient XP beim Absolvieren von Aufgaben und jeder neue Rang belohnt uns mit etwas Neuem. Obwohl das auf dem Papier nach einer unterhaltsamen Möglichkeit zur Motivation der Spieler klingt, ist das in Wirklichkeit nur ein gewaltiger Grind. Insgesamt gibt es 100 verschiedene Ränge, die es zu erreichen gilt und es wird Stunden dauern, bis ihr endlich auf alle Charaktere und Level zugreifen dürft.

Kirby Fighters 2 war trotzdem eine angenehme Überraschung. Es ist ein süßer und zugänglicher Brawler, der das Erbe des rosa Puffballs feiert. Die Mechanik ist leicht zu verstehen, die Bühnen repräsentieren die gesamte Serie und die Besetzung der Charaktere fühlt sich definiert an, obwohl ein Großteil der Figuren die gleichen Fähigkeiten nutzen. Enttäuschender ist wie gesagt das Fortschrittssystem und dass die Online-Szene im Moment praktisch tot ist, aber ich möchte euch dennoch dazu ermutigen, dem Spiel eine Chance zu geben. Die Verbindung aus Kirby und Super Smash Bros. ist einfach zu gut, um sie links liegen zu lassen.