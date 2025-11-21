Kirby Air Riders: Wie man alle geheimen und Retro-Kurse für Air Ride und Top Ride freischaltet

HQ

Kirby Air Riders bietet insgesamt 18 Strecken für den Hauptmodus, Air Ride, die Rennen zwischen sechs Spielern. Die anderen Modi wie Top Ride, Urban Trials und City Trials haben unterschiedliche Strecken/Stadien, aber der Hauptmodus hat neun Rundkurse... plus natürlich die neun Schaltkreise des ursprünglichen GameCube-Spiels von 2003, remastert.

Anfangs gibt es jedoch nur acht neue Strecken. Du musst spielen, um die verbleibenden zehn geheimen Schaltkreise freizuschalten. Alle werden über die Checkliste freigeschaltet, die Belohnungen, die neue Felder im Mosaik freischalten.

Hier sind alle geheimen Kurse für Kirby Air Riders, die du freischalten kannst:

Beachte, dass die meisten von ihnen bestimmte Herausforderungen in bestimmten Kursen erfüllen müssen, von denen einige geheim sind.

Fantasy Meadows – Gewinne zweimal in Folge im Air Ride-Modus



Galaktisches Nove – Insgesamt 15 Siege



Sky Sands – Beenden, ohne dem riesigen Golem auf der Straße in Cavernous Corners zu begegnen



Celestial Valley – Überwinde 10 dreieckige Hindernisse in einem einzigen Rennen in Cyberion Highway



Frozen Hillside – Absolvierte 2 Runden in der Spitze in Crystalline Fissure



Magmaströme – Beenden, ohne den geschmolzenen Stahl in Steamgust Forge zu berühren.



Beanstalk Park – Bleiben Sie in einem einzigen Rennen in Mount Amberfalls 60 Sekunden in Führung



Maschinenpassage – Durchquere die alten Ringe viermal und mach eine Runde ohne Rückwärtsfahrt in Airtopia Ruins



Checker Knights – 3 Runden innerhalb von 1 Minute in Fantasy Meadows beendet



Nebula-Gürtel – Besiege 5 Gegnertypen auf der Strecke und absolviere eine Runde in Galactic Nova



Wie man die geheime Strecke im Top Ride-Modus freischaltet

Der Top-Ride-Modus mit Draufsicht bietet ebenfalls neun Stages, alle neu. Dieser Modus hat keine Retro-Strecken, daher sind acht von Anfang an freigeschaltet.

Die einzige geheime Strecke ist recht leicht freizuschalten: Die Nova-Strecke wird freigeschaltet, wenn man im Top Ride-Modus 15 Rennen gewinnt.

Das sind alle Kirby Air Riders geheime Kurse und Schaltkreise und wie man sie freischaltet.