Kipchoge und Hassan führen das Elite-Aufgebot des Sydney-Marathons bei den World Majors an

Sydney wird an diesem Sonntag sein stärkstes Marathon-Feld aller Zeiten begrüßen, und wir wissen jetzt, dass dies mit den Olympiasiegern Eliud Kipchoge und Sifan Hassan der Fall sein wird, die das Rennen anführen werden, wenn es auf der Strecke der World Marathon Majors debütiert.

Kipchoge, der große Kenianer, der in diesem Jahr 40 Jahre alt wird, wird versuchen, seiner illustren Karriere einen weiteren Meilenstein hinzuzufügen, obwohl er seit Berlin 2023 keinen Marathonsieg mehr errungen hat. Hassan kommt unterdessen als amtierende Olympiasiegerin und eine der schnellsten Frauen der Geschichte und muss sich der harten Konkurrenz der Kenianerin Brigid Kosgei und der Titelverteidigerin von Sydney, Workenesh Edesa aus Äthiopien, stellen.

Rund 35.000 Läuferinnen und Läufer werden die Harbour Bridge überqueren und in der Nähe des Opernhauses ins Ziel kommen, wodurch sich Sydney der Elitegesellschaft von New York, London, Boston, Chicago, Tokio und Berlin anschließt. Für mehr als 4.000 Teilnehmer ist das Rennen eine Chance, alle sieben Marathon Majors zu absolvieren.

Nach Wochen mit starkem Regen ist klarer Himmel vorhergesagt, sehr zur Erleichterung der Organisatoren, die die Schönheit der Stadt auf einer globalen Bühne präsentieren wollen. Renndirektor Wayne Larden sagte, der Fokus liege nicht darauf, der größte Marathon zu sein, sondern darauf, "der Beste, der Lustigste und der Schönste" zu sein.

Eliud Kipchoge // Shutterstock