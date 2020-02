Kinofilme für Silent Hill und Fatal Frame bestätigt

Der Regisseur Christopher Gans, der hauptsächlich für seine nachhallenden Bilder in Pakt der Wölfe, Die Schöne und das Biest (2014) und Silent Hill bekannt ist, gab kürzlich im Gespräch mit der französischen Nachrichten-Webseite Allocine bekannt, dass er an zwei weiteren Filmen arbeitet, die auf Videospielen basieren. Das erste Projekt ist angeblich ein dritter Film zu Silent Hill, was Fans mit gemischten Gefühlen aufnehmen dürften. Regisseur Michael J. Bassett fuhr die Serie mit Teil 2 (Silent Hill: Revelations 3D) an die Wand, deshalb wird es keine leichte Aufgabe sein, das Vertrauen der Zuschauer wiederzuerlangen.

Doch Silent Hill war nicht der einzige Film, über den Gans im Interview sprach, da er die Arbeit an einem Film zu Fatal Frame (hierzulande als Project Zero bekannt) zu bestätigen scheint. Fans japanischer Horrorspiele lieben die Kultreihe für ihre ungewöhnlichen Spielmechaniken und das Framing (wie Ideen und Motive inszeniert werden). Gerüchte über die Entstehung eines solchen Films kursieren bereits seit 2014, nun hat endlich jemand offiziell darüber gesprochen. Termine zu diesen beiden Projekten haben wir noch nicht erhalten.

"Ich arbeite an der Adaption des Videospiels Project Zero (Fatal Frame), der Film wird in Japan stattfinden. Ich möchte das Spiel vor allem nicht aus seiner japanischen Spukhausumgebung herausreißen. Außerdem arbeiten wir auch an einem neuen Silent Hill. Das Projekt wird immer noch in dieser Atmosphäre einer kleinen amerikanischen Stadt verankert sein, die vom Puritanismus heimgesucht wird. Ich denke es ist Zeit ein Neues zu machen."

