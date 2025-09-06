Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 4TB

HQ

Wenn Sie eine NVMe für einen High-End-PC oder eine bis an die Kiemen vollgestopfte PS5 suchen, ist die Kingston FURY Renegade 4TB (mit Kühlkörper) eine einfache Wahl. Es ist die klassische Kombination aus Phison E18 + TLC, die direkt an die Decke von PCIe 4.0 geschoben wurde, ausgestattet mit einem richtigen werkseitigen Kühlkörper, damit Sie nicht mit Motherboard-Abdeckungen oder Pads von Drittanbietern jonglieren müssen. Im Klartext: Es ist schnell, es ist geräumig und es drosselt nicht, es sei denn, Sie versuchen aktiv, es zu kochen. Das ist genau das, was ich mir von einem Laufwerk erwarte, das ich in dem Moment vergesse, in dem ich das Seitenteil wieder anschraube.

Kommen wir zu den Zahlen. Der 4-TB-Renegade-Kühlkörper ist für bis zu 7.300 MB/s Lese- und 7.000 MB/s Schreibvorgänge ausgelegt, mit bis zu 1.000.000/1.000.000 zufälligen Lese-/Schreib-IOPS. Ausdauer ist die Überschrift: satte 4,0 PBW (ja, Petabytes geschrieben). Es ist echter DRAM an Bord (kein "HMB only"-Abschneiden), und der Controller ist der bewährte Phison PS5018-E18 gepaart mit 3D TLC NAND. Dieses Rezept hat die Performance-Ära der 4. Generation nicht ohne Grund definiert, und im Jahr 2025 ist es immer noch genau so kraftvoll, wie die meisten Menschen es brauchen. Der Kühlkörper ist nicht nur Lippenstift. Der Aluminiumblock von Kingston mit einer Graphenschicht hält die Temperaturen auch bei langen, hässlichen Schreibstößen, bei denen blanke E18-Laufwerke ins Schwitzen geraten können, zivilisiert. Es ist auch "PS5 ready", was im Sony-Sprech für "passt und kühlt richtig in die enge Bucht der Konsole" ist, sodass Sie 4 TB einschieben und aufhören können, jedes Mal unlustiges Storage Tetris zu spielen, wenn ein saisonaler Patch veröffentlicht wird. Für Clearance-Nerds: Das Heatsink-Modell misst etwa 80 × 23,67 × 10,5 mm und wiegt etwa 34,9 g in Größen von 2 bis 4 TB – nützlich, um zu wissen, ob Ihr Board eine klobige Slot-Panzerung hat.

Auf dem Desktop ist die Leistung genau das, was Sie von einem Top-Bin-E18 erwarten würden: Chartstürmer-Sequenzen, flotte Level-Loads und null Drama mit DirectStorage-Titeln. Unter dem Aufkleber befindet sich im Grunde Kingstons KC3000-Formel, verfeinert: derselbe Controller, hochwertige Micron 176-Layer-TLC und sinnvolles Over-Provisioning für Konsistenz. Es ist eine ausgereifte, langweilig hervorragende Kombination, die Rezensenten seit den glorreichen Tagen der 4. Generation empfehlen – und "langweilig ausgezeichnet" ist genau das, was Sie von einem Laufwerk erwarten, das Ihr Steam-Backlog, Ihren Lightroom-Cache und Ihre laufenden Videoprojekte speichert. "Benötige ich PCIe 5.0?" Nicht für die meisten Gaming- oder Creator-Workflows. Ich hätte lieber vier ehrliche Terabyte auf einem felsenfesten Arbeitstier der 4. Generation, als Benchmark-Bingo mit einer 1-2 TB Gen 5-Raumheizung zu spielen. Außerhalb von Nischen-Workloads ist das Delta in der realen Welt winzig, während die anhaltenden Schreibvorgänge und die hohe TBW des Renegade tatsächlich für Entwickler wichtig sind, die Kamerakarten wegwerfen oder Proxys durchkauen. Ein praktischer Hinweis: Das 4-TB-Kühlkörpermodell kann bei starkem Schreiben etwa 10 W ziehen, also geben Sie ihm einen Luftstrom und vergraben Sie es nicht unter einer GPU-Backplate, wenn Ihr Platinenlayout verflucht ist.

Es gibt ein paar Fallstricke. Wenn Ihr Motherboard bereits über eine dekorative "M.2-Panzerung" verfügt, sollten Sie diese entfernen – der eigene Kühler des Renegade soll die oberste Schicht sein. Laptop-Käufer sollten sich für die "Heat Spreader"-Version ohne Kühlkörper entscheiden. Er ist dünner und weitaus freundlicher für enge Buchten. Und ja, die E18-Plattform ist nicht mehr "neu", so dass synthetische Diagramme hier und da glatte PCIe-5.0-Modelle zeigen werden, die voraussprinten. Das ist in Ordnung. In der Praxis – beim Launch von Spielen, beim Befüllen von Scratch-Disks, beim Streamen von Assets – fühlt sich dieses Ding schnell an und bleibt vor allem schnell, wenn der Cache leer ist und die Arbeitslast unübersichtlich wird. PS5-Besitzer, dies ist die schmerzlose Wahl. Öffnen Sie die Seitenwand, entfernen Sie die winzige Abdeckung von Sony, setzen Sie den Renegade-Kühlkörper ein, fertig. Die Konsole formatiert es, meldet Geschwindigkeiten im Bereich von 6-7 GB/s, und Sie haben plötzlich Platz für die 300-GB-Saisonmonster plus ein bedeutendes Stück Ihres Schandhaufens. Wenn du auf PS5 aufnimmst oder bearbeitest, bedeuten anhaltende Leistung und vernünftige Thermik, dass die Übertragungsraten nicht mehr ansteigen, sobald der SLC-Cache aufgebraucht ist. Er verhält sich so, wie es sich für internen Speicher gehört: unsichtbar, vorhersehbar, langweilig – auf die bestmögliche Art und Weise.

Kurz gesagt, der Kingston FURY Renegade 4-TB-Kühlkörper ist die vernünftige Wahl mit hoher Kapazität für alle, die sich im PCIe 4.0-Land aufhalten – PC-Entwickler, die eine unkomplizierte Kühlung wünschen, und PS5-Benutzer, die einfach nur Spiele installieren möchten, anstatt freien Speicherplatz zu babysitten. Es ist nicht das attraktivste Datenblatt in einer Ära des PCIe-5.0-Feuerwerks mit 14 GB/s, aber es ist das Laufwerk, das ich tatsächlich kaufen würde, wenn Zuverlässigkeit, Ausdauer und echte Kapazität wichtiger sind als die Jagd nach Bestenlistenergebnissen. Wenn eine Gen 5-Option den gleichen Preis pro Terabyte mit vergleichbarer TBW und einem Kühler erzielt, der kein Meme ist, sollten Sie sie in Betracht ziehen. Bis dahin ist dies das kluge Geld.