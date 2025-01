Kingston DC600M 2,5" SATA SSD für Rechenzentren

HQ

Die Kingston DC600M SSD mit 3840 GB ist ein Laufwerk, das auf Unternehmensumgebungen zugeschnitten ist, die Zuverlässigkeit, Konsistenz und Langlebigkeit von Speicherlösungen erfordern. Es schreit zwar nicht nach "auffällig" oder "hochmodern" wie einige der NVMe-basierten Laufwerke, aber seine SATA III-Schnittstelle und seine speziellen Funktionen richten sich an ein bestimmtes Publikum: Rechenzentren und Unternehmensanwendungen, bei denen Stabilität und Vorhersagbarkeit über rohe Geschwindigkeit gestellt werden.

Direkt nach dem Auspacken präsentiert sich die DC600M als robuste und unscheinbare 2,5" SATA SSD. Sein kompaktes Design entspricht den Standardkonfigurationen von Rechenzentren, und es ist klar, dass Kingston hier Wert auf Praktikabilität gelegt hat. Das Metallgehäuse ist langlebig und für Umgebungen mit hoher Beanspruchung ausgelegt. Auch wenn es mit Ästhetik nicht die Blicke auf sich zieht, geht es bei diesem Laufwerk nicht um das Aussehen – es geht um Leistung und Zuverlässigkeit, wo es darauf ankommt. SATA III SSDs als Kategorie haben aufgrund ihrer Schnittstellenbeschränkung von 6 Gbit/s klare Leistungsgrenzen. Die DC600M weicht nicht viel von diesen Einschränkungen ab, sondern geht an ihre Grenzen. Kingston gibt sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 530 MB/s an, was so ziemlich das Maximum ist, das Sie auf dieser Schnittstelle sehen werden. Während unserer Tests waren diese Zahlen bei großen Dateiübertragungen konsistent, eine wichtige Kennzahl für Unternehmens-Workloads, die auf nachhaltige Leistung angewiesen sind.

Wo die DC600M jedoch glänzt, ist ihre IOPS (Input/Output Operations Per Second) für zufällige Lese- und Schreibvorgänge. Mit bis zu 94.000 IOPS bei Lesevorgängen und 78.000 IOPS bei Schreibvorgängen bewältigt dieses Laufwerk problemlos gemischte Workloads wie Virtualisierung oder Datenbankvorgänge. Im Vergleich zu NVMe-Laufwerken bricht es keine Geschwindigkeitsrekorde, aber bei SATA gehört es zu den besten seiner Klasse. Das "M" in DC600M steht für "mixed-use", und genau hier kommt es zum Tragen. Dieses Laufwerk wurde für Workloads entwickelt, bei denen lese- und schreibintensive Aufgaben ausbalanciert werden, und bietet eine hervorragende Ausdauer und Konsistenz. Kingston gibt für das 3840-GB-Modell eine TBW-Bewertung (Total Bytes Browsing) von 4.640 TB an, was bedeutet, dass Sie über 4 Petabyte an Daten schreiben können, bevor das Laufwerk überhaupt Anzeichen von Verschleiß zeigt. Für Unternehmen, die einen 24/7-Betrieb betreiben, ist dieses Maß an Langlebigkeit beruhigend.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist der Schutz vor Stromausfall. Die integrierten Kondensatoren gewährleisten die Datenintegrität bei unerwarteten Stromausfällen und stellen sicher, dass in den kritischen Sekunden, in denen der Cache des Laufwerks geleert werden muss, keine Daten verloren gehen. Für eine Rechenzentrumsumgebung ist diese Funktion nicht verhandelbar, und Kingston bietet sie hier. Das Laufwerk unterstützt auch den End-to-End-Schutz von Datenpfaden, der sicherstellt, dass die Daten auf dem Weg durch das Laufwerk korrekt bleiben. Dies ist in Umgebungen, in denen Datenkorruption katastrophale Folgen haben kann, von entscheidender Bedeutung.

Mit 3840 GB bietet dieses Modell ausreichend Speicherplatz für die meisten Unternehmensanforderungen. Unabhängig davon, ob es sich um das Hosten virtueller Maschinen, das Ausführen von Datenbanken oder die Funktion als Cache-Schicht für häufig abgerufene Daten handelt, bietet dieses Laufwerk ein solides Gleichgewicht zwischen Kapazität und Leistung. Und da es den allgegenwärtigen 2,5-Zoll-SATA-Formfaktor verwendet, lässt es sich einfach in bestehende Infrastrukturen implementieren, ohne dass kostspielige Upgrades erforderlich sind. Natürlich gibt es es auch in größeren und kleineren Größen, aber für unseren Einsatz trafen die mitgelieferten 3840GB genau das Richtige. Für Unternehmen, die ihre Speicher-Arrays skalieren möchten, unterstützt die DC600M auch Hot-Swapping, sodass Laufwerke ohne Ausfallzeiten ausgetauscht oder hinzugefügt werden können – ein wichtiges Merkmal für einen reibungslosen Betrieb.

Dieses Laufwerk ist nichts für Gamer oder Kreative, die nach schnellen Ladezeiten oder schnellem Datei-Rendering suchen. Es richtet sich an Rechenzentren, Cloud-Service-Provider und Unternehmen, die geschäftskritische Anwendungen ausführen. Zu den Anwendungsfällen gehören:

Virtualisierung: Verarbeitet mehrere virtuelle Maschinen aufgrund ihrer konsistenten Leistung problemlos.



Content Delivery Networks (CDNs): Die hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit machen es perfekt für die Speicherung und Bereitstellung von Daten, auf die häufig zugegriffen wird.



Datenbankmanagement: Die Optimierung durch gemischte Nutzung sorgt für schnelle Reaktionszeiten für transaktionale Workloads.



Backup-Lösungen: Hohe Kapazität und Zuverlässigkeit machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Backup-Arrays.



Zusammenfassend können wir ohne Zweifel sagen, dass die Kingston DC600M 3840 GB SSD eine felsenfeste Wahl für Unternehmen ist. Insbesondere solche, die Zuverlässigkeit, Konsistenz und Skalierbarkeit in ihren Speicherlösungen verlangen. Es ist nicht die schnellste SSD auf dem Block, aber das muss sie auch nicht sein. Stattdessen konzentriert es sich auf herausragende Leistungen in den Bereichen, auf die es am wichtigsten ankommt: Ausdauer, Zuverlässigkeit und Datenintegrität.

Für Rechenzentren und Unternehmensumgebungen, die auf SATA-Infrastrukturen angewiesen sind, ist die DC600M kaum zu schlagen. Es bietet eine ausgewogene Mischung aus Leistung und Langlebigkeit und ist damit eine hervorragende Investition für Unternehmen, die Wert auf Betriebszeit und konsistente Abläufe legen. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Arbeitstier für gemischt genutzte Anwendungen sind, ist die Kingston DC600M genau das Richtige für Sie.