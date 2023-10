Kingpin: Reloaded erscheint am 5. Dezember

Ich habe in letzter Zeit viel über den alten Shooter von Xatrix Entertainment nachgedacht, dessen Design von dem Mann entworfen wurde, der als Art Director für Titel wie Half-Life 2 und Dishonored fungieren sollte. Wir wissen schon lange, dass 3D Realms an einer Auffrischung der Texturen arbeitet und seit heute wissen wir, wann Kingpin: Reloaded veröffentlicht wird. Der 5. Dezember 2023 ist dieses Datum, allerdings nur für den PC.

"Kingpin: Reloaded ist eine verbesserte Neuauflage der klassischen Rachegeschichte. Übernimm die Kontrolle über eine Straßenbande und befiehl deinen Rekruten, anzugreifen, zu verteidigen oder sogar ein wenig Tresore zu knacken, um das benötigte Geld zu erbeuten. Verwende dieses Geld, um fiesere Waffen zu kaufen und deine Punk-Feinde in diesem intensiven Ego-Shooter zu besiegen. In einem stilisierten Noir-Art-déco-Gangland, das es nie gab, herrscht der Kingpin über allem anderen mit blutiger Faust. Als sein Leutnant Nikki Blanco einen namenlosen Schläger angeschlagen und gebrochen zurücklässt, erhebt sich der Emporkömmling aus einer Blutpfütze, das Bleirohr in der Hand und die Rache im Sinn.

Kingpin: Reloaded erweckt den Quake II-Engine-Klassiker zu neuem Leben. 4K-Auflösung, Ultrawide-Unterstützung und verbesserte Grafik im erweiterten Modus ermöglichen den wunderschön dargestellten Albtraum der Großstadt. Die Controller-Unterstützung macht das Spiel für jeden zugänglicher, der die Tiefen von Kingpins Verdorbenheit erkunden möchte. Allgemeine Verbesserungen wie neue Quest- und Konversationssysteme machen Reloaded noch besser als das Original."