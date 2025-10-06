Kingmakers nur wenige Tage vor dem Start von Verzögerungen betroffen

HQ

Kingmakers wurde nur wenige Tage vor seiner Veröffentlichung verschoben. Das Spiel, in dem die Spieler in der Zeit zurückgeschleudert werden, um sich mit Gewehren und anderen modernen Waffen durch mittelalterliche Ritter und Lakaien zu kämpfen, erscheint nicht mehr am 8. Oktober.

Es wurde auch kein neues Veröffentlichungsdatum für Kingmakers angegeben. "Es ist ein unglaublich ehrgeiziges, kompromissloses Spiel, und wir wollen keine geplanten Funktionen streichen, um es früher auf den Markt zu bringen", schrieben die Entwickler in einem Beitrag, in dem sie die Verzögerung erklärten. "Unser Ziel war es von Anfang an, etwas zu schaffen, das in Bezug auf Gameplay, Skalierbarkeit, Umfang und Interaktivität mit nichts anderem auf dem Markt vergleichbar ist."

"Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit für den Feinschliff der Inhalte, bevor wir uns gut fühlen, wenn wir Geld dafür verlangen", heißt es am Ende des Beitrags. Wir haben auch versprochen, dass sehr bald ein neues Gameplay-Video erscheinen wird, aber das haben wir in den Tagen seit der Verzögerung noch nicht erhalten. Vielleicht taucht es am Kingmakers' ursprünglich geplanten Startdatum auf.