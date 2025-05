Kingmakers Early Access für den 8. Oktober geplant

HQ

Kingmakers - das Spiel, in dem du mittelalterliche Kriege nicht nur mit deinem taktischen Verstand, sondern auch mit modernen Waffen an der Hüfte entscheidest - hat sein Early-Access-Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Leider kommt es etwas später, als die Fans gehofft hatten.

Ursprünglich gab es eine Ankündigung, dass das Spiel im 2. Quartal 2025 erscheinen würde. Es wurde jetzt aus diesem Fenster auf den 8. Oktober verschoben, aber es ist keine so große Verzögerung. Wir haben auch einen neuen Trailer bekommen, der uns sowohl an die einseitigen Action- als auch an die Strategieelemente des Spiels erinnert.

Der Koop-Modus wird auch auf dem Menü stehen, wenn Kingmakers später in diesem Jahr erscheint, was eine nette Ergänzung für Spieler ist, die mit einem Freund Schlachtfelder dezimieren wollen.

Kingmakers erscheint am 8. Oktober im Early Access für PC.