Kingmakers Die Entwickler zogen die Grenze bei einem riesigen Cyborg-Mech

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal einen Trailer für Kingmakers gesehen und angenommen, dass es sich um einen luziden Traum handelt und nicht um eine tatsächliche Kreation eines Entwicklerteams. Aber das ist es. Die Leute von Redemption Road haben schon eine Weile an diesem Third-Person-Shooter gearbeitet, wobei es ein Spiel ist, in dem die Spieler eine Reihe moderner Werkzeuge und Waffen wie Maschinengewehre, Motorräder, Raketenwerfer, Panzer und mehr einsetzen können, um Horden mittelalterlicher Soldaten, die Schwerter und Schilde schwingen, aufzuhalten.

Für ein Spiel mit einem so einzigartigen Aufbau und Thema wirst du vielleicht überrascht sein zu hören, dass es eine Grenze gab, die die Entwickler nicht überschreiten wollten, dass es einen Punkt gab, an dem die Idee zu albern und lächerlich wurde. Laut einem kürzlichen Interview mit Edge Magazine (danke, GamesRadar+) war dies der Zeitpunkt, an dem ein riesiger Mech-Roboter in die Action einbezogen wurde.

Game Director Paul Fisch erklärte, dass Kingmakers einst einen "riesigen Cyborg" zeigte, der sich "wie eine Titaneneinheit" angefühlt hätte und der "herummarschiert und Soldaten aus dem Weg räumt". Doch so cool diese Idee auch ist, "wir haben festgestellt, dass das zu viel ist. Es war ein Riss für die Immersion. Letztendlich hat es die Fantasie zerstört."

Das feste Datum für die Ankunft von Kingmakers ist noch unklar, aber das aktuelle Veröffentlichungsdatum im 1. Quartal 2025 scheint derzeit nicht in Frage zu kommen, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Zeitfenster nur etwa drei Wochen lässt, um ein festes Datum bekannt zu geben und das Spiel zu veröffentlichen.