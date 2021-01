Kingdoms of Amalur: Fatesworn-Kampagne und Switch-Version angekündigt

You're watching Werben

Am 16. März wird Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning auf der Nintendo Switch erscheinen, verriet THQ Nordic am Nachmittag in einer Pressemitteilung. Im Spiel sind die beiden Zusatzinhalte "Zähne von Naros" und "Die Legende vom Toten Kel", sowie einige weitere Ausrüstungsgegenstände enthalten. Noch in diesem Jahr soll zudem eine Erweiterung namens "Fatesworn" erscheinen, allerdings gibt es dazu aktuell noch keine Details. Von welchen Optimierungen die Switch-Fassung profitiert, wissen wir aktuell leider auch nicht. In unserer Kritik verraten wir euch mehr von diesem Remaster, das uns nicht von sich überzeugen konnte.