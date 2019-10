Kingdom Under Fire 2 startet MMO-Belagerung Mitte November

Der Genre-Mix aus MMO und Echtzeitstrategiespiel Kingdom Under Fire 2 erscheint in Europa am 14. November, das hat uns Publisher Gameforge heute mitgeteilt. Das Spiel wird in drei Versionen bereitstehen, die zwischen 30 und 100 Euro kosten. Die großen Unterschiede zwischen diesen Editionen sind die Anzahl exklusiver Geschenke, wie häufig ihr "Truppenvorteile" nutzen könnt, der Umfang von Premium-Vorteilen und die zusätzlichen Vorbesteller-Anreize. Sieht alles nicht gerade übersichtlich aus, aber ihr könnt euch auf der offiziellen Webseite ja selbst ein Bild davon machen.

You watching Werben