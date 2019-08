Kingdom Two Crowns: Drei Roguelike-Inseln fordern Veteranen Ende August heraus

Raw Fury Games hat uns heute ein neues Update für das ziemlich coole Strategiespiel Kingdom Two Crowns vorgestellt. Am 29. August erhält der Titel ein kostenloses Content-Update, das drei sogenannte "Challenge Islands" einfügt. Hinter diesem Begriff verstecken sich drei neue Länder, die ihr erobert könnt, allerdings haben die es ganz offensichtlich ordentlich in sich und sind deshalb für absolute Veteranen vorgesehen.

Zum einen müsst ihr die einzigartigen Inseln auf Anhieb erobern, euch steht pro Spieldurchgang nur ein einziger Versuch zur Verfügung und Koop-Optionen sind ebenfalls deaktiviert. Während ihr auf Dire Island noch einen mächtigen Dire Wolf als Reittier zur Verfügung habt, muss man auf Skull Island gleich mehrere Greed Lairs zerstören. Das verwüstete Reich Plague Island stellt unsere Bewohner vor zusätzliche Herausforderungen, da eine mysteriöse Krankheit sie ab und zu einfach in die fiesen Greed verwandelt.

Entwickelt wird der Inhalt übrigens nicht von den bisherigen Teams, sondern bei einem Studio namens Coatsink. Mehr Infos zu Kingdom Two Crowns bekommt ihr in unserer Kritik zum Spiel.