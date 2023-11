Kingdom of the Planet of the Apes wird nicht so düster sein wie die jüngste Trilogie

HQ

Während das kommende Kingdom of the Planet of the Apes auf Matt Reeves' Trilogie folgen wird, wird es nicht so düster sein wie Caesars Reise zum Anführer seines Volkes.

Wie Wes Ball, der Regisseur des Films, gegenüber Empire erklärte, wird es immer noch ein realistisches Element im Film geben, aber es wird nicht unbedingt genau den gleichen Ton haben wie seine Vorgänger. "Als ich anfing, sagte ich: 'Ich habe das Gefühl, dass Apes ein bisschen Star Wars braucht.' Es ist alles immer noch sehr realitätsnah, aber es ist im Wesentlichen eine Quest-Erzählung. Unsere Hauptfigur - die junge, beeinflussbare Noa - trifft auf ihrem Weg Charaktere und wird geweckt, als er an einem Ort landet, der ihn auf die Probe stellt, und er wird schließlich zu seinem wahren Ich."

Ball stellt dann klar, was er damit meint, dass die Fans nicht denken, dass dieser Film für ein jüngeres Publikum stark verändert wurde. "Wir haben es nicht oder disneyfiziert, wenn ich das so sagen darf! Aber wir haben einen jüngeren Geist hineingebracht."

Es gibt auch einen großen Zeitsprung in diesem Film. "Es ist bezeichnend genug, dass Caesar im Film immer noch ein Geist ist, aber die meisten seiner lebenden Verwandten sind nicht auf diesem Bild. Wenn die letzten drei Filme die Steinzeit waren, können wir hier sehen, was passiert, wenn sie in die Bronzezeit eintreten."

Es hört sich auf jeden Fall so an, als würde er einige interessante Abweichungen von früheren Filmen bieten, und wir müssen bis Mai nächsten Jahres warten, um zu sehen, ob sie sich auszahlen.