Kingdom of the Planet of the Apes Regisseur enthüllt, dass es im Film kaum einen Bluescreen gibt

Wes Balls neuer Film "Planet der Affen" ist nur noch etwas mehr als einen Monat von der Veröffentlichung entfernt, und während aus dem Trailer hervorgeht, dass der Film CGI-lastig sein wird, wenn es darum geht, Schauspieler wie Affen aussehen zu lassen, wird der Rest der Welt echt sein.

Im Gespräch mit Collider verriet Ball, dass während der Dreharbeiten kaum Bluescreen-Hintergründe verwendet wurden und der größte Teil des Films vor Ort gedreht wurde. "Wir hatten wahrscheinlich einen Bluescreen für den Film. Die meiste Zeit sind wir an realen Orten unterwegs und drehen mit echten Schauspielern. Sie sind zufällig in diesen lustigen Punkten mit dieser blöden Kamera im Gesicht, die sie irgendwann irgendwie vergessen, aber man macht es wie einen Live-Action-Film. Man muss sich nur vorstellen: 'Oh, das wird ein Affe sein, der das in einem Jahr macht.' Das ist das Ganze. Wie gibt man die Spontaneität? Das ist das Richtige für mich."

"Die Herausforderung bei diesem Film war: 'Wie macht man einen Film, der technisch so sehr ist...?' Ich vergleiche es damit, dass man ein Puzzle baut, alles in einzelnen Teilen, ein eigenes Stück einzeln, und man muss es hier in diesen verschiedenen Arten von Anordnungen genau richtig schnitzen. Erst in den letzten vier Wochen, in denen ich mich gerade befinde, kommen all diese Teile zusammen, und man hat keine Zeit, sie zu ändern, und sie passen besser", fuhr er fort.

Es dauert unglaublich viele Stunden, um Schauspieler als Affen nachzubilden und ihre Feinheiten mit "menschlicheren" Interaktionen zu vermischen, aber anscheinend liegt das laut Ball an den zahlreichen Kameras, die jeden Teil der Leistung eines Schauspielers einfangen. "Ich habe eine Kamera auf einem Gesicht, und ich habe etwa ein halbes Dutzend bis zwei Dutzend Infrarotkameras, die sich im Set verstecken, hinter kleinen Dingen aus Blättern oder was auch immer, die einfach am Set getarnt sind, die eigentlich der technische Prozess sind, all diese Informationen zu erfassen, damit wir es richtig machen können. ", sagte er.

Kingdom of the Planet of the Apes erscheint am 10. Mai.