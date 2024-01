Kingdom of the Planet of the Apes kommt zwei Wochen früher als erwartet in die Kinos

HQ

Fans können Kingdom of the Planet of the Apes jetzt ganze zwei Wochen früher als erwartet sehen. Der Film unter der Regie von Wes Ball kommt nun am 10. Mai 2024 in die Kinos, statt wie bisher am 24. Mai 2024.

Das überarbeitete Veröffentlichungsdatum wird dazu beitragen, Kollisionen mit anderen Blockbustern wie Furiosa: A Mad Max Saga und The Garfield Movie zu vermeiden. Mit seinem neuen Veröffentlichungsdatum wird der Film stattdessen mit dem Amy Winehouse-Biopic Back to Black konkurrieren.

Die Inhaltsangabe für Kingdom of the Planet of the Apes lautet: " Viele Jahre nach der Herrschaft Cäsars begibt sich ein junger Affe auf eine Reise, die ihn dazu bringt, alles, was er über die Vergangenheit gelernt hat, in Frage zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die eine Zukunft für Affen und Menschen gleichermaßen bestimmen werden."

Danke, Abwechslung.