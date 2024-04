Kingdom of the Planet of the Apes hat die längste Laufzeit des Franchise

HQ

Kingdom of the Planet of the Apes erscheint in etwas mehr als einem Monat, und während wir darauf warten, in die Welt zurückzukehren, die die Menschheit verloren hat, tauchen neue Details über den Film auf, einschließlich seiner Laufzeit.

Laut der Website von AMC wird der Film 2 Stunden und 25 Minuten dauern und ist damit der längste Beitrag des Franchise. Verglichen mit Ihren Oppenheimers, Killers of the Flower Moons und sogar Dune: Part Twos scheint dies eine recht kurze Laufzeit zu sein, aber für viele Kinogänger wird es eine Gnade sein, zu wissen, dass sie ihren Urin nicht für weitere drei Stunden episch halten müssen.

Krieg um den Planet der Affen war der längste Film zuvor, der 2 Stunden und 20 Minuten dauerte, also scheint es der Trend für dieses Franchise zu sein, dass die Filme ihre Laufzeiten allmählich erhöhen. Außerdem scheint es, dass es einige große Erwartungen für die Rückkehr nach Apeland gibt, da DiscussingFilm berichtet, dass Kingdom of the Planet of the Apes allein in den USA an seinem ersten Wochenende 54-61 Millionen US-Dollar einspielen wird.