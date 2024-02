Kingdom of the Planet of the Apes Die Darsteller besuchten vor den Dreharbeiten sechs Wochen lang die "Affenschule"

HQ

Wie wir aus Andy Serkis' Zeit als Caesar in der jüngsten Planet der Affen-Trilogie wissen, braucht es viel Engagement, um ein CGI-Schimpanse zu werden. Es gibt viele Verhaltensweisen, die man studieren muss, um ein glaubwürdiger Affe zu sein, so Kingdom of the Planet of the Apes Schauspieler Owen Teague.

Im Gespräch mit GamesRadar verriet Teague das Training vor dem Dreh, das in seine Rolle als Noa eingeflossen ist. "Wir hatten diesen Bewegungslehrer, Alain Gauthier", sagte er. "Nun, das war sein Titel - aber er war viel mehr als das. Er hat uns geholfen, diese Charaktere zu erschaffen. Er hat mit uns zusammengearbeitet, um die Körperlichkeit zu reduzieren, aber er hat uns auch geholfen, diese Charaktere zu unseren eigenen zu machen und ihre Stimmen zu finden. Es war ein Riesenspaß."

"Wir begannen mit Übungen, um mit unserem Körper in Kontakt zu kommen und Kraft aufzubauen, weil wir in diesem Film sehr körperliche Dinge tun. Und dann fingen wir an, unsere Charaktere auf die Beine zu stellen. Wir fingen an zu reden. Alain hat bei allem geholfen."

Teague verriet auch, dass ein weiterer Teil der Erfahrung darin bestand, mit Affen auf Tuchfühlung zu gehen. "Ich ging zu einem Ort, der sich Zentrum für Menschenaffen in Wauchula, Florida, nennt", sagte er. "Das ist etwa eine Stunde von dem Ort entfernt, an dem ich aufgewachsen bin. Unsere Produzenten kennen die Leiterin der Auffangstation, Patti Ragan, die meinte, ich könne dort einige Zeit verbringen, um mit den Affen abzuhängen. Das war eine wirklich wunderbare Erfahrung."

Kingdom of the Planet of the Apes kommt am 24. Mai in die britischen Kinos.