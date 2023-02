Kingdom of the Planet of the Apes beendet Dreharbeiten

War of the Planet of the Apes brachte Caesars Geschichte zu einem Ende, aber das bedeutet nicht, dass das Planet der Affen-Franchise unbedingt fertig ist. Jahre nach den Ereignissen des Films von 2017 führt uns Kingdom of the Planet of the Apes durch eine neue Welt, in der die Hominiden verschiedene Clans entwickelt haben, während die Menschheit in einen wilden Zustand zurückgefallen ist.

Der Film, der am 24. Mai 2024 veröffentlicht werden soll, hat kürzlich die Dreharbeiten abgeschlossen, wie Regisseur Wes Ball auf Twitter bestätigte. Das Video, das die Nachricht bestätigt, sieht einen Haufen CGI-Affen, die sich verabschieden, bevor Ball eine Klappe schließt, die bestätigt, dass die Dreharbeiten beendet sind.

Bei so viel CGI, das in die Planet der Affen-Filme fließt, ist es keine Überraschung, dass es trotz der Dreharbeiten immer noch über ein Jahr dauern wird, bis sie veröffentlicht wird. Dennoch ist dies eine positive Nachricht für diejenigen, die es kaum erwarten können, in die postapokalyptische Welt zurückzukehren.