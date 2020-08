Kingdom Hearts, World of Tanks Blitz und Jump Force in Nintendo-Showcase hervorgehoben

You're watching Werben

Nintendo hat gestern Abend eine neue Ausgabe ihres Direct-Formats ausgestrahlt, das ihren vielen externen Geschäftspartnern gewidmet war. Das Video mit seinen elf Minuten Laufzeit hat mehrere Spiele hervorgehoben, darunter Kingdom Hearts: Melody of Memory (das erscheint am 13. November), World of Tanks Blitz (das ist ab sofort kostenlos auf der Nintendo Switch spielbar) und Big Rumble Boxing: Creed Champions (Frühjahr 2021). Eine kleine Überraschung war die Ankündigung von Collection of Saga: Final Fantasy Legend mit den ersten drei Final-Fantasy-Legend-Ablegern, das am 15. Dezember erscheint. Einige Highlights findet ihr unten:

• Sega puzzelt wieder: Puyo Puyo Tetris 2 fällt im Dezember ineinander

• Ubisoft schwingt wieder die Hüften: Just Dance 2021 debütiert auf PS5 und Xbox Series X

