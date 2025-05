Kingdom Hearts Missing Link wurde storniert

HQ

Square Enix hat die Entscheidung getroffen, die Entwicklung seines mobilen Actionspiels Kingdom Hearts Missing Link abzubrechen und zu beenden. Das Projekt befindet sich seit einigen Jahren in Produktion, die Ankündigung erfolgte bereits im Jahr 2022, aber der Schöpfer ist zu dem Schluss gekommen, dass es nicht in der Lage sein wird, ein Erlebnis zu bieten, das für die Fans auf lange Sicht zufriedenstellend ist, daher die Absage.

In der offiziellen Erklärung zu diesem Thema heißt es weiter: "Obwohl wir hart an der Entwicklung und Anpassung des Spiels gearbeitet haben, in der Hoffnung, dass es vielen Spielern Spaß machen würde, haben wir festgestellt, dass es für uns schwierig sein würde, einen Service anzubieten, den die Spieler über einen langen Zeitraum zufriedenstellend finden würden, was zu der Entscheidung führte, die Entwicklung abzubrechen."

Was Square Enix bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass die Arbeit an Kingdom Hearts IV und der Serie als Ganzes noch in vollem Gange ist. Es wird sogar erwähnt, dass wir nach zukünftigen Updates Ausschau halten sollten.