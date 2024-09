Kingdom Hearts IV setzt die Serie zurück

HQ

Die Kingdom Hearts-Serie wird oft für ihre komplexe Erzählweise und Überlieferung gelobt, aber in einem Interview mit YoungJump hat sogar der Schöpfer der Serie, Testuya Nomura, verraten, dass er auf YouTube gehen muss, um sich an alte Handlungspunkte und Details zu erinnern. So komplex ist die Serie.

Im selben Interview verriet Nomura auch einige wichtige Details über Kingdom Hearts IV und was es für die übergreifende Geschichte tun wird. "Sowohl Kingdom Hearts Missing Link als auch Kingdom Hearts IV werden mit einem stärkeren Fokus darauf entwickelt, neue Titel zu sein und nicht Fortsetzungen", sagte er. "Ich betrachte Missing Link und IV als einen Reset. Ich wollte es mit "III" beenden oder besser gesagt, zurücksetzen, also habe ich neue Autoren eingestellt und sogar ein neues Logo erstellt, damit es für neue Leute einfacher ist, sich darauf einzulassen."

Nomura sprach auch ein wenig darüber, dass die Serie irgendwann ein Ende haben wird. Kingdom Hearts IV könnte als Reset angesehen werden, aber es wird immer noch auf diese Schlussfolgerung der Erzählung hinarbeiten. Auch Soras berühmter Satz aus dem ersten Spiel, dass alles, was er sieht, echt ist oder nicht, wird aufgelöst, so dass für langjährige Fans etwas dabei ist.

Kingdom Hearts IV befindet sich in der Entwicklung.