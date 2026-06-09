Kingdom Hearts IV enthüllt einen neuen Trailer im Nintendo Direct

HQ

Zum ersten Mal seit... was sich wie eine Ewigkeit anfühlt, Square Enix hat uns ein neues Update zum mit Spannung erwarteten Kingdom Hearts IV gegeben. Nach der Bestätigung, dass die Originaltrilogie am 8. Oktober in erweiterten Versionen für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird, und nachdem gerade eine Kingdom Hearts 3-Demo im eShop veröffentlicht wurde, dachten wir alle schon an die Abschlussankündigung mit Zelda auf der Direct. Doch es gab noch eine weitere Sache.

Kingdom Hearts IV, mit einem neuen Trailer, erschien auf dem Bildschirm. Wir bekamen einen weiteren Einblick in den Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, mit der Rückkehr von Mickey, Donald, Goofy und den anderen, während eine Vielzahl origineller Charaktere aus der Serie ebenfalls ein Comeback feierten. Aber vor allem sahen wir einen jugendlicheren und fast erwachsenen Sora, der erneut das Keyblade gegen seine Feinde führte.

In diesem neuen Teil der von Square Enix entwickelten und veröffentlichten Action-RPG-Reihe trifft Sora auf eine vielfältige Figurengruppe in der geheimnisvollen Stadt Quadratum. Unser Protagonist wird erneut in andere Reiche reisen, wo neue Charaktere seinen Weg kreuzen und ein neues Kapitel entfaltet wird, während er neue Kräfte erhält.

Es war alles filmisch, ohne Gameplay, weshalb es uns ein wenig traurig macht zu sehen, dass Kingdom Hearts 4, obwohl es zum Start auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird, noch kein Veröffentlichungsdatum oder sogar ein Jahr hat. Aber solange es Licht gibt, wie in diesem Trailer, gibt es Hoffnung. Und jetzt scheint es näher zu kommen.