Kingdom Hearts III: ReMind-DLC verzaubert auf PS4 Ende Januar

Vor einer guten Woche hat Square Enix auf einem Konzert bekanntgegeben, dass sie uns in Kürze neue Informationen über den ReMind-DLC von Kingdom Hearts III zur Verfügung stellen werden. Für den Monat Dezember ist zudem ein neuer Trailer geplant gewesen und dieses Video hat heute seinen Weg ins Internet gefunden. Zu sehen sind vor allem Kämpfe in luftigen Höhen und zerstörten Umgebungen, außerdem erfahren wir, dass alle Herzen miteinander verbunden sind. Sora und seine Freunde werden auf jeden Fall neuen Herausforderungen gegenüberstehen, sobald ReMind Anfang nächstes Jahr auf den Konsolen bereitsteht. Auf der Playstation 4 ist das Add-On bereits ab dem 23. Januar verfügbar, erst am 25. Februar gelangt der Inhalt zur Xbox One.

