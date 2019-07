Kingdom Hearts III ist meistverkaufter Teil der Serie in den USA

Kingdom Hearts III war so lange in Entwicklung, dass es sich für Square Enix hoffentlich ausgezahlt hat. Bei der langen Wartezeit wird es nicht leicht gewesen sein, die vielen Fans des Franchise zufriedenzustellen. Nichtsdestotrotz ist der Titel laut dem NPD-Analysten Mat Piscatella das meistverkaufte Spiel der Reihe in den Vereinigten Staaten von Amerika. Genaue Zahlen nannte er nicht, aber Square Enix unterstützt das Projekt sicher nicht umsonst weiterhin. Gamereactor-Tester Andreas Juul konnte zum Launch bereits erahnen, dass Fans mit dem Spiel eine Menge Spaß haben werden. Seine Kritik schloss er mit den Worten: "Kingdom Hearts III ist ein Meisterwerk." Seht ihr das genauso?