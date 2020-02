Kingdom Hearts HD 2.8 hüpft und zaubert diesen Monat auf Xbox One

Während der X019 Ende letzten Jahres gaben Microsoft und Square Enix bekannt, dass die gesamte Kingdom-Hearts-Serie in diesem Jahr auf Xbox One erscheinen wird. Ende letzter Woche wurde der Termin das gemütlichen Disney-Abenteuer näher fixiert. Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue ist seit kurzem im Microsoft Store (Eintrag wurde bereits wieder gelöscht) zu finden und dort erfahren wir auch das voraussichtliche Erscheinungsdatum: der 18. Februar. Die Dateigröße beträgt 28,79 GB und die Anwendung unterstützt 4K Ultra HD (falls jemand auf einer Xbox One X spielt). Der Titel gewährt Zugriff auf zwei Spiele und ein Film:



Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep

Kingdom Hearts X Back Cover (Film)

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD