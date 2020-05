Kingdom Hearts: Dark Road verzögert sich, neuer Termin vielleicht im Juni

Vor ein paar Tagen informierte Square Enix über die Verschiebung von Kingdom Hearts: Dark Road. Bei dem Spiel handelt es sich um ein mobiles Spin-Off, obwohl selbst eingefleischte Fans noch nicht so wirklich wissen, was das Spiel konkret thematisieren wird. In jedem Fall sollte das Handygame im Frühjahr veröffentlicht werden, doch das wird es nicht. Genauere Informationen zum neuen Veröffentlichungstermin soll es wohl im Juni geben, aber so richtig sicher scheint das alles noch nicht zu sein... Dark Roads hat also bereits vor dem Start einige Schwierigkeiten, hoffentlich kommt das Spiel nicht vom rechten Wege ab.