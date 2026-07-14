Kingdom Hearts bekommt im August bei D23 einen "Deep Dive"

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In einem Monat findet ein weiterer großer Kongress statt, wenn D23 vom 14. bis 16. August nach Anaheim, Kalifornien, geht. Die Veranstaltung wird alles rund um Disney feiern – sei es diese Animation, Prinzessinnen, Marvel, Star Wars oder sogar einige der großen Videospielserien...

Mit D23 am Horizont wurde nun der Zeitplan der Veranstaltung bekannt gegeben, und inmitten der vielen Panels, Vorführungen, Vorträge und Ähnlichem gibt es eine direkte Erwähnung eines Kingdom Hearts "Deep Dive", der auf die 25 Jahre der Serie blicken und "Einblicke von kreativen Köpfen" bietet, Charakterstimmen und mehr hinter der Magie."

In der Zusammenfassung des "Deep Dive" gibt es keinen direkten Verweis auf Kingdom Hearts IV, aber man müsste davon ausgehen, dass ein eigenes Panel für das Spiel ohne jegliche Erwähnung des kommenden und mit Spannung erwarteten Projekts wahrscheinlich mehr als nur ein paar Fans enttäuschen würde, also haben wir jetzt vielleicht einen eigenen Platz im Kalender, wann Kingdom Hearts IV das nächste Mal erscheinen wird.

Was die anderen Videospiel-Events von D23 betrifft, wird es ein eigenes Panel für Disney Dreamlight Valley geben, bei dem "die Entwickler des Spiels für eine Rückschau und einen spannenden Vorgeschmack auf die Ankunft im Jahr 2026" vorgestellt werden.

Es versteht sich von selbst, dass man in einem Monat auf der D23 interessante Gaming-Neuigkeiten erwarten kann.