Kingdom Eighties für Konsolen angekündigt

Die 80er Jahre haben es geschafft, eine starke Marke zu werden, wobei das fast mythische Jahrzehnt ein Anziehungspunkt genug ist, um Aufmerksamkeit zu erregen. In den letzten Jahren haben wir immer mehr Filme, TV-Shows und Spiele gesehen, die in dieser Ära spielen, und später in diesem Jahr können wir uns auf einen weiteren freuen.

Kingdom Eighties wurde letztes Jahr für PC angekündigt, wurde aber jetzt auch für Konsolen bestätigt. Wir haben einen neuen Trailer, der das Abenteuer zeigt, das Dinge zu zeigen scheint, die in den 80ern wirklich groß waren, wie BMX-Räder fahren, in Spielhallen abhängen und in Sommercamps gehen. Hier ist die offizielle Beschreibung von der Steam-Seite des Spiels:

"Es sollte ein Sommercamp wie jedes andere werden: frische Luft, ein Tapetenwechsel, freundliche neue Gesichter, alles, worauf man sich nach einem langen Jahr gefreut hat. Andererseits wäre alles besser, als zu Hause zu bleiben und deine Eltern Tag für Tag streiten zu hören.

Ja, das ist es, was Sie dachten. Denn nach ein paar Tagen hört man nach Einbruch der Dunkelheit seltsame Geräusche und sieht seltsame seltsame Formen mit... leuchtende scharlachrote Augen?"

Schauen Sie sich das Video unten an, Nostalgie ist in diesem Video hoch!