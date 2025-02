Kingdom Come Studio denkt über realistisches Wikinger-Rollenspiel als nächstes Projekt nach Jetzt, da Kingdom Come: Deliverance II anscheinend sein Geld zurückverdient hat, sind alle Augen auf das gerichtet, was als nächstes kommt.

HQ Daniel Vávra, Mitbegründer von Warhorse und die treibende Kraft hinter Kingdom Come: Deliverance, hat Interesse daran bekundet, als nächstes Projekt ein realistisches Rollenspiel mit einem Wikinger-Thema zu entwickeln. Etwas, das Vávra bei X im Gespräch mit einem Fan erwähnte, wo er auch erwähnte, dass das Studio intern diese Idee befürwortet. Denn viele der Mitarbeiter haben eine große Wertschätzung für die Wikingerzeit. Auch die Kreuzzüge sind etwas, auf dem Vávra sehr gerne ein Spiel aufbaut. Wir können also in Zukunft wohl noch viele weitere spannende, historische Abenteuer von Warhorse erwarten. Nach Vávras Kommentaren zu urteilen. Was würdest du dir als nächstes von Warhorse erhoffen, einem Spiel, das auf den Wikingern oder den Kreuzzügen basiert?