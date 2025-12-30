Kingdom Come: Deliverance Remaster könnte bereits im Februar veröffentlicht werden

HQ

Es sieht so aus, als würde Kingdom Come: Deliverance zurückkommen – irgendwie. Nachdem Kingdom Come: Deliverance 2 die Erwartungen mit über vier Millionen verkauften Exemplaren komplett übertroffen hatte, ist das Interesse am Original explodiert.

Laut Informationen eines Insiders wird Warhorse bald eine leicht verbesserte Version des ersten Spiels für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Switch 2 veröffentlichen – komplett mit 4K-Texturen und leicht verbesserter Grafik.

Kurz gesagt, es ist kein technisches WoW-Erlebnis, sondern eine Art Port des PC-Spiels mit etwas zusätzlichem Glanz und Glamour. Und es ist keineswegs falsch, Konsolenbesitzern die Möglichkeit zu geben, das kompromisslose Originalspiel zu erleben. Die soll Berichten zufolge bereits im Februar veröffentlicht werden.